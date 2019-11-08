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11. 08. 2019

ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожароопасности

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что угроза сохраняется в ряде областей Украины.

"11-12 августа в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, сегодня в Закарпатской, Львовской и Ровенской областях синоптики прогнозируют дождь с грозой.

Также сообщалось, что июль 2019 года оказался самым холодным в Киеве за последние 18 лет.

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Источник: korrespondent.net

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