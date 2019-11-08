В Гонконге возобновились антиправительственные протесты

В Гонконге в субботу, 10 августа, прошли несколько антиправительственных акций протеста, сообщает DW.
Так, несмотря на запрет полиции, в двух районах города состоялись два митинга. Протестующие строили баррикады. Когда полиция пригрозила применить к ним силу, активисты разошлись, однако вновь собрались в другом месте.
В другом районе протестующие пытались не допустить полицию в торговый центр, после чего правоохранители применили слезоточивый газ.
Демонстранты требуют отставки главы администрации Гонконга Керри Лам, а также расследования случаев насилия со стороны полиции по отношению к протестующим.
Несколькими днями ранее в Гонконге полиция задержала 82 человека во время протестов.
Как известно, в Гонконге уже третий месяц не прекращаются массовые акции протеста. Их первопричиной стал законопроект об экстрадиции в КНР, который в результате был отложен, но не отозван окончательно. В последние две недели протесты сопровождаются постоянными ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией.
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Источник: korrespondent.net
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