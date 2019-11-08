Лента RSS
Подписаться на ленту
11 августа 2019, воскресенье, 10:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,29
11. 08. 2019

В Йемене сепаратисты отступают со своих позиций в Адене

Отряды сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) начали отступление с контролируемых ими позиций в Адене, где размещается признанное международным сообществом Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya в воскресенье, 11 августа.

Коалиция под руководством Саудовской Аравии приветствовала этот шаг ЮПС и отметила, что намерены внимательно следить за отводом войск. Ранее в коалиции потребовали от сепаратистов оставить захваченные ими военные базы и другие объекты в городе и вернуться на прежние позиции, пригрозив в противном случае военными действиями.

Как сообщалось, сепаратисты из ЮПС взяли под эффективный контроль Аден, включая военные базы и другие правительственные объекты.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Опровергнуты сообщения о полете северокорейских космонавтов на Луну. Как выяснилось, в последний момент их пощадили.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.