Супрун развенчала мифы о безоблачном материнстве

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала о последствиях послеродовой депрессии, возникает у 13% рожениц. По ее словам и, 13% рожениц имеют депрессию, 9% - тревожное расстройство, а 3-5% - обсессивно-компульсивное расстройство.

Женщины, родившие со значительным вмешательством и риском для жизни, вероятно, будут иметь посттравматический расстройство, а до 12% родителей переживают выгорания.

"Реклама создает образ радостного и светлого отцовства, глянец утверждает, что материнство - это роскошные формы и красивые волосы, а родители, которые год назад требовали внуков, удивляются: "А что же вы хотели? Дети это тяжело". Трудно - не то слово ... Об этом надо говорить, называть вещи своими именами и учиться управлять такими состояниями. Время осознавать отцовство рационально и сочувственно", - написала Супрун.

Она указывает, что послеродовая депрессия - это "не просто печаль и усталость после рождения ребенка". "Это - длительная депрессия, которая может становиться все тяжелее, и ставить под угрозу уход за ребенком, собой, семейные отношения, здоровье и даже жизнь. Этот психическое состояние пока называют околородовой депрессией, поскольку начинается оно в основном во время беременности, а после родов усиливается. Особенно рискуют женщины, которые рожают впервые, матери подросткового возраста и женщины с травматическими родами", - пояснила руководительница МОЗ.

Супрун отмечает, что если игнорировать околородовую депрессию, она может закончиться суицидом, убийством или психозом.

Ранее Супрун напомнила, что перед началом учебного года следует обязательно посетить с ребенком семейного врача и проверить наличие обязательных прививок.

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Источник: korrespondent.net