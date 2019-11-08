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11. 08. 2019

В штабе назвали имя погибшего в ООС нацгвардейца

Командование операции Объединенных сил выразило соболезнования родственникам военнослужащего Нацгвардии младшего лейтенанта Романа Романенко, который погиб 10 августа на Донбассе. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook в воскресенье, 11 августа.

"Командование ООС выражает глубокое соболезнование близким и родственникам по поводу гибели в бою с российскими оккупантами боевого соратника, военнослужащего Национальной гвардии Украины младшего лейтенанта Романенко Романа Сергеевича. Крайне трудно подобрать слова, которые бы позволили ослабить душевную боль от потери родного человека. Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами...", - отметили в штабе.

Как сообщалось, за минувшие сутки подразделения сепаратистов 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net

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