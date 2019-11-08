У берегов Турции произошло землетрясение

В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщает агентство Анадолу.
Как сообщает сайт Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 10:02 по местному времени 11 августа.
Очаг землетрясения находился на глубине шести километров.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 30 человек пострадали после двух сильных землетрясений на западе Турции.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby