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11. 08. 2019

У берегов Турции произошло землетрясение

В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщает агентство Анадолу.

Как сообщает сайт Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 10:02 по местному времени 11 августа.

Очаг землетрясения находился на глубине шести километров.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 30 человек пострадали после двух сильных землетрясений на западе Турции.

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Источник: korrespondent.net

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