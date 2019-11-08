С начала суток позиции ВСУ обстреляли два раза

По состоянию на 12.00 воскресенья, 11 августа, сепаратисты уже дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Потерь с украинской стороны нет, сообщили в пресс службе Минобороны.

"С начала этого периода, по состоянию на 12.00, в районе проведения операции зафиксировано две вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск. При этом запрещенные калибры противник не применял", - отмечается в сообщении.

В Минобороны уточнили, что под вражеским огнем утром находились защитники Старогнатовки и с. Водяное на Донецком направлении. В обоих случаях противник совершил по несколько выстрелов из ручных противотанковых гранатометов РПГ. Огонь велся из направления Новоласпы и н.п. Пикуза соответственно.

Военнослужащие из состава Объединенных сил придерживались режима прекращения огня, отметили в ведомстве.

"По состоянию на данный момент ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинским подразделениями из состава Объединенных сил. Потерь нет", – добавили в Минобороны.

Как сообщалось, за минувшие сутки подразделения сепаратистов 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net