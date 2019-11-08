Лента RSS
Подписаться на ленту
11 августа 2019, воскресенье, 14:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,29
11. 08. 2019

Во Львовской области от удара тока погиб рабочий

Во Львовской области от удара тока погиб 22-летний парень. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Инцидент произошел в селе Андреевка Бусского района.

"Парень во время проведения строительных работ встал на неисправный электрический удлинитель и получил поражение током. Он умер до приезда скорой, - сообщили в департаменте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Кременчуге Полтавской области на Крюковском вагонзаводе произошел несчастный случай на производстве – дежурного электрика убило током.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Опровергнуты сообщения о полете северокорейских космонавтов на Луну. Как выяснилось, в последний момент их пощадили.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.