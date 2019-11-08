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11. 08. 2019

Протесты в Гонконге: полиция применила газ

Во время антиправительственной акции протеста в Гонконге, которая возобновилась накануне, произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Об этом сообщает агентство Reuters в воскресенье, 11 августа.

Как сообщается, столкновения произошли во время протестного марша в гонконгском районе Шам Шуй По. Правоохранители применили против антиправительственных демонстрантов слезоточивый газ.

Таким образом, еще один день антиправительственных протестов в Гонконге перерос в столкновения между манифестантами и представителями полиции.

Несколькими днями ранее в Гонконге полиция задержала 82 человека во время протестов.

Как известно, в Гонконге уже третий месяц не прекращаются массовые акции протеста. Их первопричиной стал законопроект об экстрадиции в КНР, который в результате был отложен, но не отозван окончательно. В последние две недели протесты сопровождаются постоянными ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией.

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Источник: korrespondent.net

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