В ДТП под Полтавой погибла балерина Светлана Исакова

Ведущая солистка Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко Светлана Исакова погибла в автокатастрофе в Полтавской области. Об этом сообщил генеральный директор театра Олег Орищенко на своей странице в Facebook в воскресенье, 11 августа

Авария произошла в 1:00, когда Исакова направлялась в Харьков из аэропорта Борисполь.

"Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатастрофе, после множественных травм, в больнице г. Полтавы, умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Ее жизнь оборвалась на 31 году жизни. Мы приносим соболезнования родным и близким! О дате и месте прощания со Светой будет известно в понедельник. Скорбим", - написал директор театра.

Ранее сообщалось, что в Днепре балерину госпитализировали после падения в оркестровую яму.

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Источник: korrespondent.net