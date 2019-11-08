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11. 08. 2019

На Храмовой горе произошли потасовки между верующими

На Храмовой горе в Иерусалиме произошло столкновение между верующими мусульманами и полицейскими. Об этом сообщает информационное агентство Jerusalem Post в воскресенье, 11 августа.

Столкновение с полицией произошло после того, как мусульмане вступили в конфликт с иудеями у входа на территорию Храмовой горы.

شاهد: مئات الشبان يتصدون لمحاولة المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، قبل قليل. pic.twitter.com/rstDbxG69P

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 11 августа 2019 г.

В дни исламских праздников Храмовая гора закрыта для посетителей, не исповедующих ислам. Но в этом году Курбан-байрам совпал с Девятым ава, национальным днем траура еврейского народа - днем, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме. Отмечается, что по неизвестной причине вспыхнул огонь на охранном пункте ВАКФа на Храмовой горе. 

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Источник: korrespondent.net

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