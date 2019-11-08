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11. 08. 2019

Нетаньяху посетит Украину впервые за 20 лет – СМИ

В Украину 18 августа прилетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, у которого запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля, передает NEWSru.co.il.

"18 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетает в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщили в ведомстве.

Премьер Израиля примет участие в траурных мероприятиях по случаю массовых расстрелов мирного населения в урочище Бабий Яр.

Отметим, прошлый визит Нетаньяху в Киев состоялся в его первую каденцию на посту премьер-министра, в марте 1999 года.

Напомним, Нетаньяху установил рекорд пребывания в должности премьер-министра Израиля. 

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Источник: korrespondent.net

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