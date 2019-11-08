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11. 08. 2019

Германия откажется от пластиковых пакетов

 
Министерство окружающей среды и ядерной безопасности Германии работает над запретом использования пластиковых пакетов, сообщила глава ведомства Свенья Шульце, пишет DW.
 
"Мое министерство сейчас работает над законодательным регулированием запрета пластиковых пакетов", - сказала она.
 
По словам Шульце, в стране успешно работает добровольное соглашение с предприятиями об уменьшении использования пластиковых пакетов.
 
 
"Теперь мы можем закрепить этот успех запретом", - подчеркнула она.
 
Шульце также планирует добиться еще одной сделки, предусматривающей сокращение использования пластиковых упаковок, в частности для фруктов и овощей.
 
Напомним, что в новой Зеландии 1 июля вступил в силу запрет на продажу одноразовых пластиковых пакетов.
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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