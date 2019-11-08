В Британии выпустят монету в честь Brexit

Министр финансов Саджид Джавид разрабатывает планы по миллионам памятных монет в 50 пенсов, которые будут выпущены, когда Британия покинет Европейский Союз в конце октября этого года, сообщает BBC.

Джавид попросил чиновников оценить, можно ли будет выпустить монеты до запланированной даты выхода Британии из ЕС 31 октября.

Его предшественник Филипп Хаммонд планировал коллекционную версию монеты. Однако Джавид надеется отчеканить монету, которая будет в массовом обращении. В октябре 2018 года Хаммонд объявил о планах выпустить около 10 000 монет, которые будут проданы коллекционерам по 10 фунтов каждая. Однако, кроме нескольких тестовых версий, ни одна из монет не была отчеканена после того, как Британия отложила свой выход из ЕС.

Новые монеты будут иметь тот же дизайн, с надписью "Мир, процветание и дружба со всеми народами", но будут обновлены новой датой выхода из ЕС.

Монета в 50 пенсов была отчеканена, когда Великобритания присоединилась к Европейскому Экономическому Сообществу в 1973 году и когда страна председательствовала в ЕС в 1998 году.

Напомним, новый британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания не только выйдет из состава Евросоюза до 31 октября, но и заключит более выгодное соглашение по Brexit с ЕС.

Источник: korrespondent.net