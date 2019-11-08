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11. 08. 2019

Пожары на Канарах: Тысячи эвакуированных

 
На острове Гран-Канария, третьем по величине среди Канарских островов, с субботы не стихают лесные пожары, сообщает портал 20minutos.
 
Региональный глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес заявил, что огонь охватил более тысячи гектаров леса.
 
Около тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома в качестве меры предосторожности
 
В тушении пожара задействованы более 200 человек и пять вертолетов , а также пять других воздушных средств и гидросамолет, которые министерство экологии направило из Малаги.
 
Пожар начался в 12.00 в субботу, 10 августа, в районе Хункалийо, в муниципалитете Артенара, и ее вероятной причиной стали работы со сварочным оборудованием, которые исполнял 55-летний мужчина. Гражданская гвардия Испании уже задержала этого мужчину.
 
Напомним, что на западе Канады бушует лесной пожар.
 
 

Источник: korrespondent.net

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