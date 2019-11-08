Две женщины погибли в ДТП во Львовской области

Во Львовской области в результате столкновения двух автомобилей погибли две пассажирки, водители госпитализированы, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 августа около 16:15 на автодороге Киев - Чоп в Бродовском районе", - говорится в сообщении.

Столкнулись автомобили ВАЗ-21099, которым управлял 43-летний житель Херсонской области, и Ауди под управлением 55-летнего львовянина.

Пассажирки ВАЗа возрастом 32 и 72 года погибли на месте происшествия. Водители автомобилей госпитализированы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Днепре в результате столкновения автомобиля скорой помощи и грузовика пострадали пять человек.