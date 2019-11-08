Американец завещал тело своей матери науке, а его взорвали военные

Американец Джим Стауффер подал в суд на научный центр BRC (Biological Resource Center), который без согласия продал тело его погибшей матери армии США для краш-тестов.

К иску присоединились еще 32 другие лица, слушание дела должно состояться в октябре, пишет CNN.

История тянется еще с 2014 года – тогда Джим Стауффер пожертвовал тело своей матери Центру биологических ресурсов в Фениксе, надеясь, что оно будет использовано для изучения болезни Альцгеймера.

Впрочем, после расследования Reuters в 2016 году он узнал, что труп использовали для исследовательского проекта армии США по изучению воздействия бомбы – тело посадили в машину, после чего взорвали под ней фугас. Таким образом оценивали ущерб, нанесенный телу.

Расследование Reuters стало результатом рейда ФБР 2014 года на объект Центра биологических ресурсов – там были обнаружены ведра с частями человеческого тела, а также человеческая голова, пришитая к другому телу.

Представитель Пентагона заявлял Reuters, что научный центр передал тело армии США под ложным предлогом, заставив военных поверить, что компания получила согласие родственников на такие эксперименты. Джим такого согласия не давал.

В 2015 году владелец центра Стивен Гор признал себя виновным и получил условный срок. Он также появится на судебном заседании 21 октября, чтобы ответить перед семьями, вовлеченными в гражданский иск против него и компании BRC.

Напомним, что в России на территории военного полигона в Архангельской области произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя.

Источник: korrespondent.net