Во Флориде предотвратили массовую стрельбу в супермаркете

Полиция американского штата Флорида арестовала 26-летнего Ричарда Клейтона, который угрожал учинить стрельбу в магазине Walmart, сообщает американский телеканал АВС.

"Как кажется, Клейтон верил в идеологию превосходства белой расы, и он неоднократно оставлял угрозы в Facebook, используя фейковые аккаунты", - заявили в департаменте законодательного надзора штата.

Арест был произведен еще 9 августа после того, как 6 августа Клейтон предупредил в соцсети о том, что скоро получит назад свою штурмовую винтовку AR-15, и посоветовал "не ходить в Walmart на следующей неделе".

Aрест стал частью общенациональной кампании в США по реагированию на угрозы со стороны белых расистов.

Напомним, 3 августа вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart в расположенном вблизи американо-мексиканской границы городе Эль-Пасо в Техасе, убив 20 человек и ранив 26, после чего сдался полиции.

Кроме того, в американском городе Дейтон, штат Огайо, произошла стрельба. Погибли 10 человек. По данным очевидцев, мужчина открыл стрельбу после того, как его не пустили в бар.