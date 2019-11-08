В Житомирской области в ДТП погибли четыре человека

В Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, сообщает пресс-служба полиции области

На трассе Шепетовка-Чуднов-Бердичев произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого на месте происшествия погибли два человека, впоследствии в больнице скончались еще двое.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением автомобилем и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем ВАЗ.

За рулем Peugeot находился старший оперуполномоченный управления уголовного розыска Нацполиции.

Напомним, что во Львовской области в результате столкновения двух автомобилей погибли две пассажирки, водители госпитализированы.

Источник: korrespondent.net