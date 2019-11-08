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11. 08. 2019

Украинские катера зашли в главную базу ВМС Турции

 
Три украинских учебных катера зашли в главную военную базу Турции, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
 
"Идет морской поход трех учебных катеров Смела, Чигирин и Новая Каховка. Сейчас корабли прошли пролив Босфор и зашли в порт Гельджук. При переходе морем курсанты провели ряд тренировок, прокладывали курс, днем и ночью несли вахту сигнальщиками, рулевыми, радиометристами и т.д.", - говорится в сообщении Минобороны.
 
В составе экипажей около 50 курсантов II-го и V-го курсов Института ВМС, Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, а также II-го курса Отделения военной подготовки Мореходного колледжа технического флота Национального университета Одесская морская академия.
 
Согласно плану, учебные катера посетят порты Констанца (Румыния) и Варна (Республика Болгария).
 
Напомним, что госкомпания Укрспецэкспорт, входящая в состав Укроборонпрома, и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.
 

Источник: korrespondent.net

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