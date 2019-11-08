Волкер рассказал о консультациях по Донбассу

Представители США, Германии и Франции планируют провести консультации по Нормандскому формату. Информацию о планах провести консультации подтвердил Голосу Америки представитель США на переговорах Курт Волкер.

По словам Волкера, он находится в тесных контактах с европейскими партнерами.

В Нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.

Перед вторым туром выборов Владимир Зеленский предлагал расширить Нормандский формат переговоров по Донбассу участием США и Великобритании.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.

6 августа близ населенного пункта Павлополь в результате обстрела боевиков погибли четверо морских пехотинцев из состава Объединенных сил Украины. Президент Владимир Зеленский после этого провел переговоры с президентом РФ и инициировал срочную встречу лидеров стран Нормандской четверки.

Франция против расширения Нормандского формата

Источник: korrespondent.net