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11. 08. 2019

Волкер рассказал о консультациях по Донбассу

 
Представители США, Германии и Франции планируют провести консультации по Нормандскому формату. Информацию о планах провести консультации подтвердил Голосу Америки представитель США на переговорах Курт Волкер.
 
По словам Волкера, он находится в тесных контактах с европейскими партнерами.
 
В Нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.
 
Перед вторым туром выборов Владимир Зеленский предлагал расширить Нормандский формат переговоров по Донбассу участием США и Великобритании.
 
8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.
 
6 августа близ населенного пункта Павлополь в результате обстрела боевиков погибли четверо морских пехотинцев из состава Объединенных сил Украины. Президент Владимир Зеленский после этого провел переговоры с президентом РФ и инициировал срочную встречу лидеров стран Нормандской четверки.
 
Франция против расширения Нормандского формата
 

Источник: korrespondent.net

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