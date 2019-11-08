Зеленского просят сделать доллар нацвалютой

На сайте президента зарегистрировали петицию с просьбой провести в Украине денежную реформу и заменить гривну на доллар в качестве национальной валюты.

Петицию с таким призывом зарегистрировали 7 августа, по состоянию на 19:00 11 августа ее подписали 775 человека, пишет Лига.net.

"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины, просим провести денежную реформу заменив национальную валюту Украины гривню на более стабильную - доллар США - с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", - написал в своем обращении к президенту Владимиру Зеленскому Сергей Андрощук.

Для того, чтобы петицию рассмотрел президент, необходимо собрать не менее 25 000 подписей за 90 дней.

Напомним, что ранее необходимое для рассмотрения количество голосов набрали две петиции об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента.

Источник: korrespondent.net