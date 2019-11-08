Лента RSS
Подписаться на ленту
11 августа 2019, воскресенье, 22:05
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,29
11. 08. 2019

ДТП на Киевщине: 2 погибших, 13 травмированных

 
Вблизи поселка Глеваха Васильковского района Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и микроавтобуса два человека погибли и 13 пострадали, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
 
Авария произошла около 19:00. В ведомстве сообщили, что подразделениями ГСЧС осуществляется деблокация погибших.
 
От ГСЧС привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы техники. 
 
Напомним, что в Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.
 
Две женщины погибли в ДТП во Львовской области
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Опровергнуты сообщения о полете северокорейских космонавтов на Луну. Как выяснилось, в последний момент их пощадили.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.