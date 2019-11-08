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11. 08. 2019

Выборы в США: Байден обошел Трампа в опросе

 
Бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах, если бы они проводились сейчас, говорится в опросе SurveyUSA.
 
 
Согласно результатам опроса, демократа Байдена поддерживают 50% потенциальных избирателей, тогда как республиканцу Трампу свои голоса отдали бы только 42%. Кроме того, Трампа опередил бы и сенатор-демократ Берни Сандерс. 
 
Напомним, президент последнее время Трамп постоянно критикует Байдена. 
 
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Источник: korrespondent.net

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