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11. 08. 2019

В Иерусалиме из-за беспорядков пострадали более 60 человек

 
В результате столкновений с полицией на Храмовой горе в Иерусалиме травмы получил 61 палестинец, 15 из них были доставлены в больницу, сообщает DW.
 
Израильская полиция сообщила, что четверо ее сотрудников пострадали от предметов, которые бросали в них палестинцы.
 
11 августа - день национального траура по разрушенному храму, который отмечают иудеи, совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам. Чтобы избежать беспорядков, полиция запретила вход на гору для евреев и туристов.
 
На праздничную службу в мечети Аль-Акса на Храмовой горе пришли тысячи мусульман. Вместе с тем у входа на Храмовую гору собралась толпа иудеев и среди палестинцев распространялись сообщения, что евреев пропускают, несмотря на запрет.
 
Мусульмане начали протестовать, полиции пришлось применить светошумовые гранаты.
 
Напомним, ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме.
 

Источник: korrespondent.net

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