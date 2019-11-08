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11. 08. 2019

В Испании автомобиль въехал в террасу бара

В испанском городе Жирона автомобиль въехал в террасу бара, в результате чего пострадали как минимум десять человек. Об этом сообщает El Pais.

Согласно информации, два автомобиля столкнулись на дороге, после чего водитель одного из них утратил управление, выехал на тротуар и сбил посетителей бара. В крови 18-летнего водителя не нашли следов алкоголя.

Большинство пострадавших получили травмы, не угрожающие жизни, девять человек уже выписаны из больницы. Пострадавшая четырехлетняя девочка остается в больнице в тяжелом состоянии. Полиция выясняет причины происшествия.

Ранее в Киеве на улице Льва Толстого Renault Megane вылетел на тротуар и въехал в террасу ресторана. 

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Источник: korrespondent.net

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