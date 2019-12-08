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12. 08. 2019

В детском саду США погибли пять детей

Пять детей стали жертвами пожара в детском саду в американском штате Пенсильвания в воскресенье, 11 августа. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на власти.

По их данным, пожар произошел в Эри. Погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. В результате инцидента пострадала также владелица заведения и еще один человек - местный житель, проживающий по соседству.

Ранее в Киеве произошел пожар в здании одного из детских садов. 

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Источник: korrespondent.net

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