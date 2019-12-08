Пользователи сообщили о сбое в работе Google

Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в понедельник 12 августа. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Сбои в работе Google наблюдаются с 17:33 воскресенья по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении сервиса.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из США и Европы (Бельгия, Великобритания, Франция и др.).

У пользователей возникают проблемы со входом в учетную запись (19%) и работой поисковой системы (80%).

Напомним, 24 июля в Facebook и Instagram произошли глобальные сбои.

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В работе мессенджера Facebook произошел сбой

Источник: korrespondent.net