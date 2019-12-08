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12. 08. 2019

В Турции сообщили об интересе Анкары к Су-35

Турция после приостановки членства в американской программе истребителей F-35 рассматривает возможность покупки российских Су-35, сообщает турецкая газета Yeni Safak.

По данным издания, с просьбой рассмотреть соответствующее предложение Москвы к представителям оборонного ведомства Турции обратились лица, ответственные за закупки для вооруженных сил страны.

Если военные одобрят перспективы закупки Су-35, Анкара официально начнет переговоры с Рособоронэкспортом, пишет газета.

О готовности России продавать Турции многоцелевые истребители Cу-35 в июле заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, госкорпорация проработает этот вопрос, если "турецкие коллеги изъявят желание".

Как сообщал Корреспондент.net, 17 июля администрация США заявила, что решение Анкары купить российские ЗРК С-400 делает невозможным ее участие в программе создания истребителей F-35.

В Пентагоне уточнили, что участие Турции в программе F-35 будет окончательно прекращено в марте 2020 года. 

В США оценили потери Турции от исключения из программы F-35

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Источник: korrespondent.net

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