Итоги 11.08: Протест МИД, консультации по Донбассу

Нетаньяху посетит Украину впервые за 20 лет

В Украину 18 августа прилетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, у которого запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля.

"18 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетает в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщили в ведомстве.

Киев выразил протест на визит Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным с Киевом визитом президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 президентом Российской Федерации В.Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье, 11 августа.

Украинские катера зашли в главную базу ВМС Турции

Три украинских учебных катера зашли в главную военную базу Турции, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.



"Идет морской поход трех учебных катеров Смела, Чигирин и Новая Каховка. Сейчас корабли прошли пролив Босфор и зашли в порт Гельджук. При переходе морем курсанты провели ряд тренировок, прокладывали курс, днем и ночью несли вахту сигнальщиками, рулевыми, радиометристами и т.д.", - говорится в сообщении Минобороны.

Волкер рассказал о консультациях по Донбассу

Представители США, Германии и Франции планируют провести консультации по Нормандскому формату. Информацию о планах провести консультации подтвердил представитель США на переговорах Курт Волкер.



По словам Волкера, он находится в тесных контактах с европейскими партнерами.



В Нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.

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Источник: korrespondent.net