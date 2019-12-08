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12. 08. 2019

В Черном море сгорело российское судно

На рыболовецком судне в районе Туапсе (Россия) в Черном море в воскресенье, 11 августа, произошел пожар, в результате которого корабль затонул, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в акватории Черного моря, на удалении 1,5 километра от береговой линии поселка Джубга.

В момент пожара на борту судна находились шесть человек, все были доставлены на берег попутными судами, погибших и пострадавших нет.

"От оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Черного моря, на удалении 1,5 км от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло загорание двигателя рыболовецкого судна", - говорится в сообщении российского МЧС РФ.

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание двигателя.

Ранее сообщалось, что в Бразилии начался пожар на заводе по производству биотоплива.

А под Николаевом в прицепе грузовика загорелся уголь. Спасателям понадобилось более часа, чтобы полностью потушить огонь. 

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Источник: korrespondent.net

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