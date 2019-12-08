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12. 08. 2019

В бундесвере министра проводят в отставку под Scorpions

На церемонии прощания с бундесвером экс-министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, избранной главой Еврокомиссии, военный оркестр исполнит композицию Wind of Change группы Scorpions. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщило издание Welt.

"Бывший министр обороны Урсула фон дер Ляйен на церемонии ухода с должности – Вечерняя заря - прослушает Wind of Change группы Scorpions", - говорится в сообщении.

По традиции, экс-министр имеет право выбрать три музыкальных произведения. Фон дер Ляйен, кроме хита Scorpions 1991 года (кстати, группа была создана в ее родном Ганновере), высказала пожелание послушать европейский гимн Ode an die Freude ("Ода радости") из девятой симфонии Людвига ван Бетховена и произведение Моцарта Ave Verum.

Вечерняя заряявляется высшей военной церемонией бундесвера, в которой принимают участие канцлер и президент ФРГ.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен займет главную должность в Евросоюзе - председателя Еврокомиссии. Она сменит Жана-Клода Юнкера и станет первой женщиной на этом посту.

Перед этим сообщалось, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен объявила об отставке ради участия в выборах на пост в ЕС.

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Источник: korrespondent.net

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