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12. 08. 2019

В чешском ресторане начали штрафовать за недоеденный обед

Ресторан в чешском городке Добромержице, работающий по принципу "ешь, сколько хочешь", начал штрафовать клиентов за небрежное отношение к еде. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщает Vinegret.cz.

"Шведский стол в ресторане работает только в обед. Выбор блюд небогат - несколько видов мяса и гарниров. Посетители платят 97 крон за вход, а дальше могут есть все что угодно в неограниченном количестве. После трапезы тарелку надо отнести на кухню, и, если на ней что-то останется, гостя попросят доплатить 50 крон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о таком порядке размещена на входе в ресторан, а также непосредственно в зале.

Чешская торговая инспекция не нашла в этой практике ничего противозаконного. Там отметили, что ресторан должен наглядно и доступно информировать потребителей о действующих правилах. Поскольку это было сделано, претензий у проверочного органа быть не может.

Вместе с тем в инспекции отметили: если клиент откажется платить штраф за недоеденную пищу, то ресторан может добиваться выплаты единственным путем - через суд.

Ранее сообщалось, что в Норвегии открыли первый в Европе подводный ресторан. Клиенты входят в ресторан с берега через проход с деревянными панелями и спускаются по длинной дубовой лестнице. 

А в ресторане Днепра нашли 18 змей. Их обнаружили сотрудники ресторана на открытой территории заведения.

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Источник: korrespondent.net

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