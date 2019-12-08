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12. 08. 2019

На Донбассе ранен военный

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что позиции украинских военных обстреливались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты осуществили пять обстрелов: около Старогнатовки, Водяного, Новотроицкого, в районе Павлополя и возле Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север трижды стреляли по позициям сил ООС: возле Крымского, вблизи Майорска и в районе Золотого-4.

В этом районе был ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Напомним, за сутки, 10 августа на Донбассе зафиксированно 13 обстрелов, один военный погиб, один получил ранение.

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Источник: korrespondent.net

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