Дело Роттердам+: одного из фигурантов арестовали

Соломенский райсуд Киева арестовал с правом освобождения под залог в два миллиона гривен бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова, который является одним из шести подозреваемых по делу Роттердам +. Об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции.

"И это в 25 раз ниже залога, который просил прокурор (САП просила 50 млн грн)", - отметили в ЦПК.

Напомним, на прошлой неделе в НАБУ заявили, что вручили подозрения о совершении преступления шести лицам по делу "о нанесении потребителям электроэнергии 18,87 млрд грн убытков".

НАБУ начало расследование по утверждению формулы Роттердам+ членами НКРЭКУ два года назад.

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Источник: korrespondent.net