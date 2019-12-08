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12. 08. 2019

Порошенко пришел на допрос в ГБР

Пятый президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко утром в понедельник, 12 августа, пришел на допрос в Государственное бюро расследований, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что Порошенко был вызван на 9.30 на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой.

От каких-либо комментариев журналистам на входе в здание ГБР Порошенко воздержался.

Ранее сообщалось, что следователь ГБР намерен допросить пятого президента по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой.

Также стало известно, что ГБР завело дело на Порошенко из-за отдыха на Мальдивах. Следователи проверят информацию о незаконной переправке экс-президента через госграницу с использованием поддельных документов.

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Источник: korrespondent.net

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