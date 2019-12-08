В Украине сократилась денежная база

В июле денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, сократилась на 2%. Об этом свидетельствуют оперативные данные НБУ.

Так, по состоянию на 1 августа денежная база составила 436,347 млрд гривен, в то время, как в июне она была на уровне 445,085 млрд гривен.

При этом с начала года денежная база выросла на 0,1% с 435,798 млрд гривен.

Денежная масса в июле увеличилась на 1,8% с 1 288,974 млрд гривен на 1 июля до 1 312,722 млрд гривен на 1 августа, с начала года увеличилась на 2,7% с 1 277,6 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в июле сократились на 0,3% с 359,157 млрд гривен на 1 июля до 357,941 млрд гривен на 1 августа.

С начала года объем наличных сократился на 1,6% с 363,629 млрд гривен. А в конце прошлого года Нацбанк заявлял о росте денежной базы.

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Источник: korrespondent.net