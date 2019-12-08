В Украине разоблачили крупную преступную группировку

В Украине пресечена деятельность крупной преступной организации, которая контролировалась "ворами в законе" и действовала на территории Крыма, Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в понедельник, 12 августа.

Отмечается, что документирование незаконной деятельности преступной организации длилось почти год. "За это время удалось установить, что она работала под руководством так называемых "воров в законе". Задержанные в течение двух лет собрали несколько десятков миллионов гривен для воровского "общака", - говорится в сообщении.

Как сообщают в полиции, так называемым "куратором" юга Украины был житель Одессы, "вор в законе" по кличке "Шарик". "Херсонское "звено" преступной организации возглавлял лидер региональной преступной среды. В его обязанности входил контроль за наполнением "общака", - сказано в сообщении.

Средства поступали от мошеннических действий, краж, угонов, нелегальных перевозок в Крым. В течение двух лет сумма "взносов" составила 23 миллиона гривен.

Эти деньги использовались для личных нужд "воров в законе", обеспечения криминальных "авторитетов" сигаретами и алкоголем в местах лишения свободы, приобретения мобильных телефонов.

Также на эти средства организовывали преступные "сходки", подкупали служебных и должностных лиц, нанимали адвокатов для других членов преступной организации и проводили акции по дискредитации правоохранителей.

Во время проведения следственных действий полиция провела около 30 санкционированных обысков в Херсонской, Одесской и Запорожской областях. Четырем фигурантам дела объявили подозрения.

Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст. 255 (создание преступной организации), ст.189 (вымогательство) и ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение или сбыт наркотических средств).

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Источник: korrespondent.net