Зеленский едет в Житомир из-за "янтарной мафии"

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 12 августа, посетит с рабочей поездкой Житомирскую область. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент примет участие в совещании по вопросам незаконной добычи янтаря в регионе.

Также Зеленский представит нового главу Житомирской областной государственной администрации.

Напомним, ранее НАБУ опубликовало видеорасследование нелегальной схемы добычи янтаря в Житомирской области. В причастности к организации схемы подозревают экс-нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Розенблата и Полякова 11 июля. Оба отвергают все обвинения.

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Источник: korrespondent.net