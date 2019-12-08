Во время допроса экс-президента Петра Порошенко в Госбюро расследований в понедельник, 12 августа, под зданием ведомства проходят два митинга, в одном из которых участвуют дети Порошенко, сообщает Страна.

Как сообщалось, Порошенко в 9:35 прибыл в здание ГБР для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве. Дело касается возможного уклонения от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой.

Под стенами здания ГБР собралось несколько десятков журналистов, а также активисты. Противники Порошенко пришли с плакатами и выступают в мегафоны. Их насчитывается несколько десятков.

В то же время на месте присутствует и группа поддержки Порошенко, которая блокирует выступление противников звуком сирены. К зданию Бюро пришел также сын экс-президента Михаил и дочери Евгения и Александра.

Cмотрите фотогалерею: Под ГБР митингуют дети Порошенко

Охрану порядка обеспечивает несколько десятков правоохранителей.

Напомним, первый допрос Порошенко состоялся 25 июля, хотя его вызывали еще 17.

После выхода из ГБР противники Порошенко пытались остановить его автомобиль, завязалась драка.

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Источник: korrespondent.net