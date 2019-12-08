В Слуге народа рассказали о местных выборах и введении института префекта

Проведение досрочных местных выборов возможно при условии быстрого завершения реформы децентрализации. Об этом заявил председатель предвыборного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано в понедельник, 12 августа.

"Я очень поддерживаю Андрея Иосифовича (Богдана, председателя Офиса Президента - ред.) в той позиции, и это также позиция нашей группы в Комитете по вопросам государственного строительства, надо завершить реформу децентрализации, а потом проводить местные выборы. Если нам удастся завершить эту реформу немного быстрее, соответственно, с завершенной реформой тянуть до срочных выборов, возможно, нет смысла", - отметил Корниенко.

По его словам, есть несколько моделей завершения реформы децентрализации, и одна из них предполагает принятие изменений в Конституцию.

"Мы это сейчас еще изучаем, потому что там не обязательно по всем позициям делать изменения в Конституцию. В Конституции достаточно широко это все выписано и несколько моделей, которые можно законами нормировать, под это подходят", - уточнил Корниенко.

Отвечая на вопрос о предлагаемом введении института префекта, председатель предвыборного штаба Слуги народа отметил, что это является частью моделей по завершению реформы.

"Мы сейчас дискутируем, на каком уровне должны быть эти префекты, сколько их должно быть и какими должны быть их полномочия - следя за законностью решений, они должны останавливать или не останавливать их, приостанавливать или останавливать и передавать в суд", - пояснил Корниенко.

Он также отметил, что префекты должны фактически продолжали линию Президента, и для этого, вероятно, их следует наделить так называемыми стратегическими возможностями. В частности, им могут дать полномочия влиять на стратегию социально-экономического развития региона.

Ранее Андрей Богдан заявлял, что местные выборы возможны после завершения формирования Объединенных территориальных общин.

Напомним, лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявлял, что местные выборы в Украине состоятся в 2020 году.

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Источник: korrespondent.net