На этой неделе в Украину вернется 30-градусная жара, местами дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 12 августа, небольшие дожди пройдут в западной части Украины, температура воздуха составит +30...+32 градусов днем и +15...+17 ночью.

Во вторник, 13 августа, на западе Украины снова ожидаются осадки. Жара практически по всей стране - +29...+32 градусов днем, а ночью +14...+19.

В среду, 14 августа, дожди с грозой кроме западных областей ожидаются также в северных и южных.

Также снизится температура: на западе +21...+23 градуса днем, ночью +14...+16. В других регионах по-прежнему жарко: днем +27...+32 градуса, а ночью +16...+19.

В Киеве в этот день ожидается дождь с грозой. Днем до +29, ночью +16...+18.

В четверг, 15 августа, по всей Украине солнечно без осадков. На западе и севере до +25 градусов днем и +12...+14 ночью. В других регионах +26...+28 градусов.

В пятницу, 16 августа, мелкие дожди возможны на западе Украины, там до +24 градусов.

На севере до +25 градусов, на востоке, юге и в центре +28...+30.

В Киеве солнечно, днем +23...+25, ночью +13...+15.

Cмотрите фотогалерею: Погода в Украине: жара, местами дожди

Ранее в ГСЧС объявили в Украине высший уровень пожароопасности.

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Источник: korrespondent.net