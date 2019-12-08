В ДТП на юге Одесской области погибли четыре человека

В Одесской области в результате столкновения трех автомобилей на трассе Татарбурары – Вилково погибли четыре человека. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 12 августа.

"В результате столкновения Fiat, Toyota и Volkswagen возле села Струмок погибли четыре человека и еще трое – госпитализированы", – говорится в сообщении.

На данный момент на месте трагедии работают специалисты следственно-оперативной группы по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Проводится работа по установлению личности погибших и выяснению обстоятельств происшествия.

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Напомним, 11 августа в Житомирской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли четыре человека. За рулем одной з машин находился старший оперуполномоченный управления уголовного розыска Нацполиции.

А в Киевской области вблизи поселка Глеваха при столкновении автомобиля и микроавтобуса два человека погибли и 13 пострадали.

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Источник: korrespondent.net