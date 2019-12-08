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12. 08. 2019

Зеленский представил нового главу Житомирской ОГА

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Олевск в понедельник, 12 августа, назначил новым губернатором Житомирской области Виталия Бунечко.

Также Зеленский анонсировал увольнение начальника СБУ в Житомирской области. 

Кроме того, президент требует и других увольнений со Службы безопасности и прокуратуры в Житомирской области из-за янтарных схем.

Бунечко, 1973 года рождения. Закончил Академию Службы безопасности Украины. Кандидат юридических наук. До назначения работал первым заместителем начальника Главного управления (с дислокацией в Мариуполе) СБУ в Донецкой области.

Напомним, ранее Зеленский назначил губернатора Черкасской области.

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Источник: korrespondent.net

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