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12. 08. 2019

США и "Талибан" завершили переговоры о мире

Представители США и движения "Талибан" перешли к этапу консультаций со своими лидерами после восьмого тура переговоров для завершения 18-летней войны в Афганистане. Об этом сообщает RFE/RL со ссылкой на "Талибан".
 
 
"(Переговоры - ред.) Были длинными и полезными, обе стороны решили проконсультироваться со своими лидерами и старшими по званию относительно дальнейших шагов", - сказал представитель группировки Забинулла Муджагид.
 
Американская сторона не прокомментировала завершения переговоров.
 
В то же время спецпредставитель США в Афганистане Залмай Халилзад написал в Twitter по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Праздник жертвоприношения): "Я надеюсь, что это последний Праздник жертвоприношения, который Афганистан встречает в войне".
 
Известно немного деталей договоренностей, но соглашение между США и талибами будет охватывать вывод иностранных сил из Афганистана в обмен на гарантии талибов, что страна не станет убежищем для других экстремистских групп.
 
Отмечается, что до этого талибы отказывались вести переговоры с поддерживаемым Западом правительством в Кабуле, называя его "марионеточным режимом".

Напомним, 3 августа в столице Катара Дохе проходил восьмой раунд переговоров США и представителей "Талибана". Американцы хотят достичь мирного соглашения, а не договоренности о выводе войск, отметил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Как известно, президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Афганистана до президентских выборов, которые состоятся в 2020 году. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео. В настоящее время в Афганистане находятся около 20 тысяч военнослужащих НАТО, в том числе 14 тысяч американцев.

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Источник: korrespondent.net

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