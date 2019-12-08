Кинопремьеры недели: "Однажды...в Голливуде" и "Дора"

С 15 августа 2019 года в кинотеатрах можно посмотреть еще три новые премьеры: комедию “Хорошие мальчики”, приключенческую ленту “Дора и затерянный город”, китайский детский анимационный фильм “Спасатели”.

Однажды в... Голливуде

Однажды в... Голливуде / фото: youtube.com

Жанр: драма

Режиссер: Квентин Тарантино

Актеры: Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби

Звездный состав у звездного режиссера Квентина Тарантино. Премьера состоялась в мае этого года на Каннском кинофестивале. Зритель окунется в атмосферу 60-х годов прошлого века, заката “золотого века Голливуда”.

В центре сюжета известный телевизионный актер Рик Далтон в исполнении Ди Каприо и его дублер Клифф Бут - Брэд Питт. Парочке необходимо меняться вместе с ситуацией в кинематографе, если они хотят оставаться на плаву. В это время в Голливуде происходит череда странных событий.

Хорошие мальчики

Хорошие мальчики / фото: youtube.com

Жанр: комедия

Режиссер: Джин Стапницки

Актеры: Джейкоб Трембле, Моллі Гордон Лил, Рел Хаури

Трое друзей-шестиклассников планируют пойти на крутую вечеринку. Но чтобы не опозориться, им надо хорошо все продумать и подготовиться.

Ребят ждут настоящие приключения по долине Сан-Фернандо. Им предстоит вернуть наркотики, украсть пиво, починить сломанный дрон и много другого...прежде чем родители подростков не вернутся домой.

Дора и затерянный город

Дора и затерянный город / фото: youtube.com

Жанр: приключения

Режиссер: Джеймс Бобин

Актеры: Изабела Монер, Бенисио Дель Торо, Майкл Пенья, Ева Лонгория

Продолжение любимого многими детьми мультсериала “Дора (Даша) - путешественница”. Дора большую часть своей жизни провела в джунглях, ведь ее родители-исследователи. Девочка ориентируется там даже лучше, чем в социуме, ей непросто дается общение с одноклассниками. Однажды родители Доры приняли решение не брать ее с собой в очередную экспедицию.

Ей надо сконцентрироваться на учебе, посчитали они. Во время одной из школьных экскурсий Дору, ее одноклассников и друзей: обезьянку Бутса и Диего, выкрали...для того, чтобы они отыскали пропавших родителей Доры. Путешественники возвращаются в джунгли. Им предстоит не только спасти родителей, но и раскрыть тайну затерянного города инков.

Спасатели

Спасатели / фото: youtube.com

Жанр: детская анимация

Режиссер: Шень Юй, Хуан Янь

Тигр и Зубастик обожают свою хозяйку Алису. Они всячески оберегают девочку, помогают ей...И что с того, что они просто игрушки? Но девочке было весело с игрушками, пока ей не подарили планшет. Электронный прибор вытянул из Алисы всю детскую энергию.

Чтобы все исправить, Тигр и Зубастик, вместе с компанией друзей отправляются в цифровой мир и вернуть девочке ее энергию. В этом чужом мире им предстоит пройти массу испытаний, бороться с врагами, но цель оправдывает средства.

Источник: korrespondent.net