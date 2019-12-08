В День независимости состоится Марш защитников Украины

Представители ветеранских организаций, волонтеры и Союз семей погибших героев анонсировали проведение Марша защитников Украины в День независимости, 24 августа. Об этом сказал член Совета ветеранов при Министерстве по делам ветеранов, представитель оргкомитета Антон Колумбет, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 12 августа.

"Два месяца назад мы обратились тогда еще в администрацию президента Украины с запросом, каким образом будет праздноваться День независимости и будет ли проведен военный парад. Нам ответили, что указ не издан. Мы этот ответ обнародовали. Патриотическое сообщество по всей Украине начало почти синхронно самоорганизовываться с целью общественного парада. Суть проста – люди, которые защищали, защищают и будут защищать Украину – являются людьми, от которых зависит независимость Украины, соответственно, в День Независимости именно они становятся прицелом общественного внимания", – рассказал Колумбет.

Он добавил, что об организованном Офисом президента марше узнали из пресс-релиза на сайте главы государства.

"Инициатива наша аполитична, мы не за конкретного политика, власти или против них. Мы – патриоты страны, которые хотят пройти по центральным улицам города в День независимости и доказать своим побратимам на фронте, что мы готовы к ним присоединиться в любой момент", – заверил Колумбет.

Организаторы сообщили, что движение марша начнется от столичного парка имени Тараса Шевченко 24 августа в 9:00. Первыми пройдут семьи погибших военнослужащих и ветераны с инвалидностью. Далее колонна пройдет до Бессарабской площади, откуда будет следовать по ул. Крещатик.

Планируется, что в 9:30 колонна выровняет строй у ЦУМа и продолжит движение, чтобы в 10:20 прибыть на Майдан Независимости и начать построение для заключительной части марша.

"Состоится коллективное исполнение гимна Украины и фотосессия. После окончания официальной части Марша все желающие поднимутся до Михайловской площади, где пройдет чествование памяти погибших воинов минутой молчания, возложение цветов, торжественный молебен по погибшим в бою", – отмечают в оргкомитете.

Организаторы указывают, что по завершению молебна состоится концерт, организованный Музыкальным батальоном.

Ожидается, что в марше примут участие более 7 тысяч ветеранов со всей Украины, 1,5 тысячи гражданских лиц, около 500 военных волонтеров, а также капелланы, которых ожидается около ста человек.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил об отмене парада на День независимости. Решение главы государства вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Позже глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что вместо парада на День независимости в этом году состоится Шествие достоинства.

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Источник: korrespondent.net