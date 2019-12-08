Лента RSS
Подписаться на ленту
12 августа 2019, понедельник, 14:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,29
12. 08. 2019

Пакистан перебрасывает военную технику на границу с Индией – СМИ

Пакистан начал перебрасывать свою военную технику к индийской границе. Об этом сообщает индийское агентство ANI со ссылкой на правительственные источники в понедельник, 12 августа.

"В субботу три транспортных самолета С-130 ВВС Пакистана доставили военную технику на военную базу Скарду, расположенную вблизи исторической области Ладакх (принадлежит Индии – ред.). Индийские ведомства внимательно следят за перемещениями пакистанских военных в приграничных районах", – говорится в сообщении.

Утверждается, что доставленное вооружение впоследствии может быть использовано армией Паксиатна для поддержки ударов ВВС – аналогичных тем, что были совершены по индийской части Кашмира в феврале текущего года. Следующим шагом со стороны Исламабада, полагают источники, станет перебазирование на базу Скарду истребителей-бомбардировщиков Ченду FC-1 Сяолун.

Напомним, 5 августа правительство Индии решило лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса. Правительство страны начало переброску тысячи военных в этот регион.

В ответ на это Пакистан понизил уровень дипотношений с Индией. Также комитет нацбезопасности Пакистана постановил пересмотреть все двусторонние договоренности с Индией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Опровергнуты сообщения о полете северокорейских космонавтов на Луну. Как выяснилось, в последний момент их пощадили.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.