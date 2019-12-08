Порошенко пытались забросать яйцами

Неизвестные люди в понедельник, 12 августа, возле здания Государственного бюро расследований пытались забросать яйцами пятого президента Украины, Петра Порошенко, который вышел из здания ГБР после допроса, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, с начала допроса Порошенко под ГБР проводились акции, как в поддержку пятого президента Украины, так и против него. В одной из них участвовали дети экс-президента.

Когда Порошенко вышел из здания Госбюро неизвестные люди, очевидно, выступающие за привлечение Порошенко к уголовной ответственности, пытались забросать его яйцами, однако попали в основном в журналистов.

После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись.

В свою очередь Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате происшествия.

Как сообщалось, Порошенко был допрошен в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой. По окончанию допроса председатель ГБР Роман Труба заявил, что следующий допрос может быть проведен с использованием полиграфа.

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Источник: korrespondent.net