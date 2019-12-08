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12. 08. 2019

Зеленский отверг предложение житомирских активистов

Президент Владимир Зеленский во время поездки в Житомирскую область в понедельник, 12 августа, отверг предложение местных активистов по назначению чиновников из представителей местных жителей, сообщает Сегодня.

В ответ одному из активистов, который предложил Зеленскому назначить заместителями нового житомирского губернатора, киевлянина Виталия Бунечко, выходцев из Житомирской области, президент напомнил о том, что ранее житомирян уже назначали руководителями области, но они "грабили своих собратьев".

"Если вы хотите делить людей на тех, кто из Житомира не из Житомира, то это неправильно. Нельзя ставить условия, что "замы наши". Все руководители до этого были житомиряне? Мы другие люди, не ставьте нам условия, если будете ставить условия, то ничего не получится", – сказал Зеленский.

Как известно, новым губернатором Житомирской области стал бывший сбушник Бунечко.

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Источник: korrespondent.net

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